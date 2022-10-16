Ezgi'nin katilinin bulunması için 17 şehirde duvar ve direklere afişler yapıştırıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürüp kaçan Deniz Özarslan'ın (36) bulunması için kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de olduğu 17 şehirde duvarlara ve direklere 'Ezgi'nin katili aranıyor' yazılı afişler yapıştırdı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürüp kaçan Deniz Özarslan'ın (36) bulunması için kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de olduğu 17 şehirde duvarlara ve direklere 'Ezgi'nin katili aranıyor' yazılı afişler yapıştırdı. Ezgi'nin ablası Hazal Zerkin, "İşin bu tarafıyla uğraşmaktan kendi acımı yaşayamadım. Hayat artık bizim için devam etmiyor" dedi.

Olay, geçen 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ezgi Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Özarslan'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Özarslan'ın bağışlanan organları alınamadı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Özarslan'ın cenazesi Urla'da kılınan cenaze namazının ardından Özbek Mezarlığı'nda toprağa verildi.