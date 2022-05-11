EZGİ MOLA'YI TACİZ EDEN ŞÜPHELİNİN 8 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İSTANBUL (DHA) - OYUNCU Ezgi Mola'nın, 2015 yılında bir reklam afişinde birlikte fotoğraflarının bulunduğu şüpheli Kemal K.'nin kendisini takip edip tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Kemal K. hakkında "Cinsel taciz", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından toplam 8 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüpheli Kemal K.'nin Ezgi Mola'ya mesaj göndererek "Bekleyecek gücüm kalmadı. Artık seni görmek istiyorum. Birtanesin sen, hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızabiliyor işte. Beni anla lütfen. İnan boğulduk artık net bir iletişim kuralım rica ediyorum. Orada yanında olmayı çok isterdim. Daha önce de mesaj atmıştım görmediniz sanırım. Çok özledim seni. Yanında olmayı istiyorum artık" şeklinde mesajlar göndererek huzur ve sükununu bozduğu belirtildi. İddianamede mesaj dökümlerine göre ve dolaylı ikrarı dikkate alınarak şüpheli Kemal K. hakkında "Cinsel taciz", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel