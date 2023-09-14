Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne neden olan pastanecilere yakalama kararı

Avukat Cem Duman :

"Gereken cezayı almaları için çalışacağız"

"Bilirkişi öncesinde iddia ettiğimiz konularda haklı çıktık"

ANKARA - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde yıkılan 'Ezgi Apartmanı'nda kolon keserek 35 kişinin ölümüne neden oldukları iddia edilen pastane sahipleri hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hayatını kaybedenlerin avukatı Cem Duman, "Sorumluların ceza almasını sağlayarak, acılı ailelerin yüreklerine su serpeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde 10 katlı Ezgi Apartmanı yıkılmış, 35 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem sonrasında ölen vatandaşların yakınları bina altında bulunan pastanenin kolon kestiğini iddia etmiş ve bunu gösteren fotoğrafları sunmuşlardı. Bunun üzerine konu yargıya taşınmıştı. Mahkeme tarafından alınan kararla oluşturulan bilirkişi heyeti binada incelemeler gerçekleştirdi. Çalışmalar sonrasında 48 sayfalık rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre kolon kesildiği tespit edildi. Belirtilen raporda pastane tarafından yapılan izinsiz işlemler için şu tespitlerde bulunuldu:

"Havalandırma tesisatının perde duvarda boşluklar açılarak, çıkarıldığının zemin ile asma kat arasında 40 santim çapında fretli kolonunun kesildiği belirlendi. Pastanenin servis amaçlı kullandığı asansörü için artı 30 kotundaki tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açıldığının tespit edildi."

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; kolon kesilmesi, duvarların delinmesi gibi tespitlerin yapıldığı tanıkların dosya kapsamında sunmuş oldukları fotoğraflarında bilirkişi raporlarını desteklediğinden dolayı Kervan Pastanesi'nin resmi ve fiili yetkililerinin Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"Gereken cezayı almaları için çalışacağız"

İki şüphelinin yakalanması için kararın çıkarılması acılı aileleri sevindirdiğini ifade eden Avukat Cem Duman, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Deprem sonrasında yakınlarını kaybeden müvekkillerimiz bize ulaştı. Anlattıkları karşısında bizler çok şaşırdık. Ellerinde bulunan fotoğraflarda kolon kesildiği çok belirgin bir şekilde görünüyordu. Biz de suçluların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduk. Binaya bilirkişi tarafından inceleme talep ettik. İncelemeler yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden rapor istendi. Bu raporda kolon kesilmesi, duvarların delinmesi gibi tespit yapıldığından, tanıklarında dosya kapsamında gönderdikleri fotoğraflarda bilirkişi raporunu desteklediğinden dolayı Kervansaray pastanesinin resmi ve fiili yetkilileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir an önce soruşturma aşamasının tamamlanıp, kovuşturma aşamasına geçip, kaçak olan yetkilerin yakalanıp hakettikleri cezalarını almalarını istiyoruz. Böylece acılı ailelerimizin yüreğine belki bir nebze bu şekilde su serpmiş oluruz" dedi.