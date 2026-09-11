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Ezgi Apartmanı davasında tahliye kararına yönelik itiraz reddedildi

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada tutuklu sanıklar Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu hakkında verilen tahliye kararına cumhuriyet savcısı tarafından yapılan itiraz, mahkemece reddedildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada tutuklu sanıklar Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu hakkında verilen tahliye kararına cumhuriyet savcısı tarafından yapılan itiraz, mahkemece reddedildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında apartmanın zemin katındaki pastanede kolon kesildiği ve taşıyıcı sisteme müdahalede bulunulduğu iddiasıyla yargılanan Pekel ve Kervancıoğlu hakkında tahliye kararı verildi.

Cumhuriyet savcısı, itirazda bulunarak tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Savcı, itiraz dilekçesinde sanıkların eylemlerinin bilinçli taksir şeklinde değerlendirilerek tahliye edilmesinin dosya kapsamındaki delil durumuyla bağdaşmadığını ve hukuka aykırı olduğunu savundu.

Dosya kapsamındaki tespitlerde perde taşıyıcı elemanlarda boşluk açılması, kolon kesilmesi ve taşıyıcı sisteme başka müdahaleler gerçekleştirildiğinin belirtildiğine işaret edilen dilekçede, sanıkların yapının ticari kullanımına yönelik tadilatlar kapsamında taşıyıcı sisteme müdahalede bulunduklarının delillerle sabit olduğu vurgulandı.

Dilekçede, bu eylemlerin basit tadilat faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceği, mahkemenin eylemleri taksir kapsamında değerlendirerek hüküm kurduğu ancak kararın henüz kesinleşmediği kaydedildi.

Sanıkların eylemlerinin kanun yolu incelemesinde olası kast kapsamında değerlendirilerek aleyhlerine değişme ihtimalinin bulunduğu ifade edilen dilekçede, bu nedenle tahliye kararının kaldırılması istendi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti

İtirazı dosya üzerinden inceleyen Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklar hakkında verilen tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, cumhuriyet savcısının itirazını oy birliğiyle reddetti.

Mahkeme, itiraz konusunda karar verilmek üzere dosyanın Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Ne olmuştu

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında heyet, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası vermişti.

Heyet, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine hükmetmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin ardından, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 11 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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