Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kadını kurtaran kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde yaralı kurtarıcı, hastanede hayatını kaybetti. Kazada polis memuru ve arkadaşı kaza yaparken, Suriye uyruklu bir kişi iki kadını kurtardı ama daha sonra müdahale sonucu hayatını kaybetti.

Polis memuru N.B. yönetimindeki 34 BHC 324 plakalı otomobil, dün Akçakale kara yolunun kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kaza sonrası devrilen otomobilden çıkan polis memuru N.B. ile arkadaşı R.A. bir süre kanalda sürüklendi.

Kazayı gören Suriye uyruklu 36 yaşındaki Mehmet Mezar, suya atlayarak çevredekilerin de yardımıyla 2 kadını sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 kişiden Mezar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri süren yaralı kadınların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
