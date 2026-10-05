Eyüpsultan Kemerburgaz'da yediemin deposundaki yangın söndürüldü, maddi hasar oluştu

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Eyüpsultan'da, yediemin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemerburgaz'da bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın, maddi hasara neden oldu.

Kaynak: AA