Haberler

Eyüpsultan Devlet Hastanesi GETAT Kliniği törenle hizmete açıldı

Eyüpsultan Devlet Hastanesi GETAT Kliniği törenle hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan Devlet Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kliniği'nin açılışı için tören düzenlendi.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kliniği'nin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem yeni hastanelerin yapıldığını hem de eski hastanelerin yıkılarak yeniden yapıldığını söyledi.

Vali Gül, yeni yapılan hastanelerin hem depreme dayanıklı hem de daha büyük ve konforlu olduğunu ifade etti.

İstanbul'da birçok yeni hastanenin yapımının devam ettiğini belirten Gül, Sancaktepe'de yapılan yeni şehir hastanesinin dünyanın sayılı hastanelerinden biri olacağını anlattı.

Hayırseverlerin sağlık tesislerine katkısına önem verdiklerine dikkati çeken Gül, bugün hizmete açılan klinikte de hayırseverlerin katkılarının olduğunu vurguladı.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir noktaya geldiğini kaydetti.

İstanbul'da vatandaşlara gece gündüz demeden hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getiren Güner, bugün hizmete açılan kliniğin de sağlık hizmeti için açıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından hayırseverler Gamze Odabaşı Erişir, Yavuz Kul ve Murat Bayburtlu'ya teşekkür belgesi takdim edildi.

Kurdele kesiminin ardından klinik, vatandaşların hizmetine açıldı.

Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, bazı siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
TEM'de iki tır çarpıştı! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

TEM'de feci kaza! Sürücü araçta sıkıştı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Teravih namazına giden gelin-kaynananın ölüm anı kamerada

Teravih namazına giden gelin-kaynananın ölüm anı kamerada
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''