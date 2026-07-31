Eyüpsultan'daki silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli daha yakalandı

Eyüpsultan'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki oto galerinin önünde oturan iş yeri sahiplerine silahla ateş açılmasının ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, polis ekiplerince yakalanan saldırının faili U.M.T. (15) ve olayla bağlantılı şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, 3 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Dün, Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki oto galerinin önünde oturan iş yeri sahiplerine motosikletli şüpheli tarafından ateş açılması sonucu Ensar (46) ve Enes Sever (33) ile Onur Hoşça (28) ve Onur Göçer (30) yaralanmıştı.

Ensar Sever, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, Hoşça, Enes Sever ve Göçer tedavi altına alınmıştı.

Saldırının ardından zanlının kaçış güzergahında kapama noktaları oluşturan polis ekipleri, plakasız motosikletle kaçtığı belirlenen U.M.T'yi (15) kısa sürede yakalamıştı.

Şüphelinin kaçış güzergahında yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız silah ele geçirilmişti.

Kaynak: AA