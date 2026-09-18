Eyüpsultan'da yolcu otobüsü yangınında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da yolcu otobüsü yangınında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
İstanbul Eyüpsultan'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde çıkan yangında yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisindeki Işıklar Gişeleri'nde bariyerlere çarpan otobüste çıkan yangında yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren N.S. yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, 7 yaralıdan 2'sinin tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde devam ediyor.
Olay
Metro Turizm firmasına ait Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayarak Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarpmış ve araçta yangın çıkmıştı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı.