Eyüpsultan'da yol kenarında ceset bulundu
Eyüpsultan'da yol kenarındaki ağaçlık alanda ceset bulundu.
Eyüpsultan'da yol kenarındaki ağaçlık alanda ceset bulundu.
5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nin yanındaki ağaçlık alanda ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ceset üzerinde inceleme yaptı.
İncelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel