Eyüpsultan'da "Yerinde Dönüşüm" projesi hayata geçirildi

Eyüpsultan'da 6 bin 500 konutu ilgilendiren kentsel dönüşümü için temel atma töreni düzenlendi

Eyüpsultan'da 6 bin 500 konutu ilgilendiren "Yerinde Dönüşüm" projesi için tarihi gün

İSTANBUL - Eyüpsultan'da saçak parseller olarak adlandırılan ve 6 bin 500 konutu ilgilendiren kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" projesi için temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Köken, "15 ay önce konuştuğumuz konuyu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Eyüpsultan'da saçak parseller olarak adlandırılan Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap Mahalleleri'nde bulunan 6 bin 500 konut için "Yerinde Dönüşüm" adıyla düzenlenen kentsel dönüşüm projesi hayata geçirildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatıyla yılların sorunu olan "Alibeyköy Uygulama İmar Planı", plan notu değişikliğiyle çözüme kavuşturuldu. Gerçekleştirilen projeyle deprem riski altındaki konutlar kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılacak. Didem Sitesi'nde yaşayan sakinlerle hazırlanan proje için sitenin önünde temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, site sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

"15 ay önce konuştuğumuz konuyu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Vatandaşların bu dönüşümle hem daha sağlıklı binalarda yaşayacaklarını hem de onlara daha rahat hizmet götüreceklerini dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "15 ay önce İstanbul'da 5.8 şiddetinde bir deprem olmuştu. Ondan sonra bu bölgelerde sallantılar ve çatlaklar oluştu. Biz bölgeleri ziyaret ettiğimizde vatandaşların 1-2 gün dışarıda yattıklarını gördük. Ağustos ayı olması sebebiyle çok fazla bir şey olmadı ama bize 'bizi bu işten kurtarın' dendi. Biz de ekipler olarak baktık. Saçak parsel bağlamında yapılmış olanların kendi içinde iç bahçeleri çok büyüktü. Onları baz alarak bir plan çalışması yaptık. Bu plan neticesinde ortaya 44 siteyi ilgilendiren bölümün ayrı bir planını yaptık. Bütün sitelere kendi içerilerinde bir yönetim kurmalarını söyledik. Her apartmandan temsilciler seçtiler. Onlar müteahhitti buldular ve bize getirdiler. Müteahhit yapabilir mi yapamaz mı sorusuna biz karar veriyoruz. Müteahhit ile vatandaşlar arasında hakemlik yaparak onları uzlaştırdık. İlk kim yaparsa da temel atmasını yapacağız dedik. Bugün 15 ay önce konuştuğumuz konuyu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Vatandaşlarımız hem sağlıklı binalarda yaşayacaklar hem sağlıklı mahallelerimiz olacak hem de biz o bölgeye daha rahat hizmet götüreceğiz" diye konuştu.

"Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve ekibinin akılcı çalışmaları sayesinde biz bu noktalara geldik"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Didem Sitesi sakini Ali Gülcük, "1999 yılında depremden sonra hepimiz bir tedirginlik ve sıkıntı içinde yaşamaya başladık. Bu tedirginliğimiz uzun süre devam etti. Bir arayış içine girdik. Özellikle İzmir depremi hepimizi daha büyük sıkıntılara soktu. Can korkusu içinde yaşamaya başladık. Eyüpsultan Belediyemizin sayın Başkanı Deniz Köken ve ekibinin bu anlamda çok akılcı çalışmaları ve gayretleri sayesinde biz bu noktalara geldik. Eğer Eyüpsultan Belediyemiz saçak parsel yasası çerçevesinde Didem Sitesi'ni lokasyonlara bölmemiş olsaydı biz asla bu işi yapamazdık. Sayın başkanımız Deniz Köken'e ve ekibine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.