Eyüpsultan'da Uğur Işılak şarkısını dinledikleri iddiasıyla araca saldıranlara yönelik soruşturma tamamlandı

Eyüpsultan'da içinde 18 aylık bebeğin de bulunduğu seyir halindeki araçta Uğur Işılak'ın şarkısını dinlediği iddiasıyla Murat Asan'ı 'niye o müziği açtın' diyerek darp eden, kırılan cam parçalarıyla da bebeğinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 3 şüphelinin çeşitli suçlardan 2 yıl 10 aydan 13 yıl 4 aya kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Eyüpsultan'da 15 Mayıs 2023'de seyir halindeki müşteki Murat Asan'ın aracına Uğur Işılak'ın şarkısını dinlediği iddiasıyla 'niye o müziği açtın' diyerek darp eden, araca alkol şişeleri fırlatan, cam parçalarının ise 18 aylık bebeğinin ayak topuğuna gelmesiyle bebeğin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü gece 01.00 sıralarında müşteki Murat Asan'ın seyir halindeyken aracına arkadan önce tekme atıldığı, devamında ön camına 3 adet alkol şişesinin fırlatıldığı, fırlatılan şişeler nedeniyle aracın camının kırıldığı ve cam parçalarının 18 aylık olan müştekinin kızı A.L.A.'nın ayak topuğuna geldiği anlatıldı.

Araçtan inerek müştekinin aracına tekme attığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, müşteki Asan'ın münakaşaya girmeden aracını hemen yakında bulunan ikametine çektiği, müşteki-şüphelilerden Barış Eren'in kullandığı aracıyla müşteki Asan'ın aracının hemen arkasında durdurduğu, aracından indiği ve müştekinin aracına tekme attığı belirtildi.

Kırılan camların 18 aylık bebeğin ayağına geldiği aktarıldı

Şüpheli Mustafa Surha'nın ise müşteki Asan'ın aracına alkol şişeleri fırlatarak araca zarar verdiğinin aktarıldığı iddianamede, fırlatılan şişeler nedeniyle kırılan camların mağdur A.L.A.'nın ayak topuğuna gelerek yaraladığı da kaydedildi.

"Niye o müziği açtın"

Müşteki şüpheli Barış Eren'in müşteki Asan'a yönelik küfürler içeren, 'niye o müziği açtın' gibi sözler söylediğinin belirtildiği iddianamede, olay sırasında Eren'in yanında bulunan şüpheliler Batuhan Göksu ve Mustafa Surha'nın birlikte hareket ederek müştekiye doğru yöneldikleri, şüphelilerden Göksu'nun silah gösterdiği ve daha sonra 3 el ateş edildiği de belirtildi.

İddianamede şüpheliler Barış Eren, Mustafa Surha ve Batuhan Göksu'nun, müşteki Asan'ı basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaraladıkları da kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Barış Eren'in 'tehdit', 'mala zarar verme', 'alenen hakaret', 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından toplamda 3 yıl 5 ay 15 günden 13 yıl 4 aya, müşteki-şüpheli Batuhan Göksu'nun 'tehdit', 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından toplamda 2 yıl 10 aydan 8 yıla, şüpheli Mustafa Surha'nın ise 'tehdit', taksirle yaralama', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından toplamda 3 yıl 5 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL