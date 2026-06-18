Eyüpsultan'da Tekel Bayine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

EYÜPSULTAN'da tekel bayine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine girerek rastgele ateş açtı. Saldırıda iş yerinde çalışan Yusuf A. (47) elinden yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Cennet Sokak'ta bulunan tekel bayinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın giriş katındaki iş yerine giren motosikletli 2 şüpheli, rastgele ateş açtı. Saldırıda tekel bayi çalışanı Yusuf A. elinden yaralandı. Şüpheliler, olayın ardından motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yusuf A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı