Eyüpsultan'da Sürücü Merdivenlerden İnmeye Çalıştı

Eyüpsultan'da Sürücü Merdivenlerden İnmeye Çalıştı
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Eyüpsultan'da gideceği yolu karıştıran bir sürücünün, otomobiliyle yayaların kullandığı merdivenlerden inmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün vatandaşların uyarılarına rağmen merdivenleri kullanarak ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Eyüpsultan'da gideceği yolu karıştıran sürücünün otomobiliyle merdivenlerden inmeye çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

Eyüp Mezarlığı'ndan çıkmaya çalışan 34 KJS 28 plakalı otomobilin sürücüsü, yolu karıştırınca yayaların kullandığı merdivenlerden aracıyla inmeye çalıştı.

Sürücünün aracıyla merdiveni kullandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüde, merdivenleri kullanarak aracıyla belirli bir yere kadar gelen sürücünün, otomobilinin sinyallerini yakarak merdivenlerden inmeye çalışması yer aldı. Kayıtta ayrıca, vatandaşların "Çekilin oradan inecek, çarpabilir." şeklindeki konuşmaları da duyuldu.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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