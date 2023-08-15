Eyüpsultan'da sözleşmesi biten yurt ekipler tarafından boşaltıldı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da 16 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan ve 3 yıl önce sözleşmesi bitmesine rağmen boşaltılmayan yurt, yapılan tebligatın ardından bugün polis ekipleri tarafından boşaltıldı.

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan bina, 16 yıl önce özel bir yurda kiraya verildi. 10 yıllık yapılan sözleşme 2017 yılında son buldu. 6 yıl boyunca süren mahkeme sonucunda kurumun Vakıflar Müdürlüğü'ne boş halde verilmesine karar verildi. Son kararın ardından tebligat kuruma elden verilmek üzere ekipler tarafından teslim edildi. Tebligatın verilmesi üzerine yurt akşam saatlerinde boşaltılmaya başlandı. Çok sayıda polis ekibi de çıkabilecek olaylara karşı yurdun çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Eyüpsultan Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün basın açıklamasını yayınladı. Açıklamada, "Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesi'nde bulunan ve mülk sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine tahliye işlemi yapılan taşınmaz ile ilgili tahliye işlemine dair talep ve hukuki süreç kamuoyuna saygıyla duyurulur. Mülkiyeti Şeyhlislam Esbak Mustafa Efendi Vakfı adına kayıtlı İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesi Baba Haydar Sokağı'nda bulunan 137 ada, 1 parselinde kayıtlı Şeyhülislam Esbak Mustafa Efendi Tekkesi'nin her türlü bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması kaydıyla kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere protokol şartları doğrultusunda 10 yıl süreli ve bedelli olarak Bakanlar Kurulunun 26 Kasım 2007 tarih ve 2007/12989 sayılı kararıyla Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı adına tahsis edilmiş olup, tahsis süresi 25 Kasım 2017 tarihinde sona ermiştir. Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı, 7 Haziran 2017 tarih ve 17641 sayılı yazısıyla taşınmazın yeniden tahsis süresinin uzatılmasını talep etmiştir. Vakfın yeniden tahsis talebi Bölge Müdürlüğümüzce Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün 10 Eylül 2020 tarih ve 103676 sayılı yazısıyla adı geçen Vakfın yeniden tahsis talebi uygun görülmemiştir. 11 Eylül 2020 tarih ve 104194 sayılı yazımızla Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfına taşınmazı 10 gün içerisinde tahliye ederek İdaremize boş olarak teslim edilmesi hususunda tebligat yapılmış, ancak ilgili vakıf bahse konu taşınmazı verilen süre içerisinde idaremize boş olarak teslim etmemiştir. Bu nedenle ilgili yazımızla 2886 sayılı yasanın 75. maddesi gereğince kaymakamlığınızdan tahliyesi istenmiştir. Ancak Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinden taşınmazın tahliyesine yönelik ihtiyati tedbir kararı almıştır. İdaremizce yapılan itiraz üzerine İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, 21 Ocak 2021 tarih 2020 /378 esas no'lu kararıyla ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştır. Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı tarafından idaremiz aleyhine açılan İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/23.E sayılı dosyasıyla yürütülen kiracılığın tespiti talepli davada mahkemece verilen 15 Şubat tarihli ara kararıyla davanın tahliyesinin durdurulmasına dair tedbir kararına yaptığımız itiraz sonucunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, 1 Haziran tarihinde ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştır. Bu kararla birlikte bu dosyada tahliye işlemlerini durduran herhangi bir tedbir kalmamıştır. İlgi (a), (b) ve (c) sayılı yazılarımız ile tahliyesi talep edilen taşınmazın tahliyesine engel hukuki (yürütmeyi durdurma, tedbir kararı) bir süreç bulunmadığı anlaşılmış ancak Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı, İstanbul 11. İdare Mahkemesinin 2023/1628 esas sayılı dosyasından yürütmeyi durdurma kararı ve hasım düzeltme kararı almıştır. Bu defa 14 Ağustos tarih ve 485886 sayılı Muhakemat Müdürlüğünün yazısında İstanbul 11. İdare Mahkemesinin 2023/1628 esas sayılı dosyadan yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildiği belirtilmiş olup, taşınmazın tahliye edilmesi önünde herhangi hukuki bir engel bulunmamaktadır. Bu itibarla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesine istinaden Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfının taşınmazdan tahliyesinin sağlanarak, taşınmazın boş olarak İdaremize teslimi hususunu bilgilerinize arz ederim" ifadelerine yer verildi.