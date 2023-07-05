Eyüpsultan'da Silahlı Kavga: Ev, İş Yeri ve Otomobile Mermi İsabet Etti

Eyüpsultan'da iki kişi arasında çıkan kavgada tarafların birbirine ateş açması sonucu şans eseri yaralanan olmazken, çevrede bulunan ev, iş yeri ve otomobile isabet eden mermiler maddi hasara yol açtı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

EYÜPSULTAN'da 2 kişi arasında başlayan kavgada, tarafların birbirine ateş açması sonucu şans eseri yaralanan olmazken, çevrede bulunan ev, iş yeri ve otomobile isabet eden mermiler maddi hasara yol açtı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, İslambey mahallesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle Halit Paşa Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili, birbirlerine silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

MERMİLER EV, İŞ YERİ VE OTOMOBİLE İSABET ETTİ

İki kişinin birbirlerine ateş ettiği silahlardan çıkan mermiler park halindeki bir otomobile ve bir binadaki 2 daire camı ile bir iş yerine isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, mermilerin isabet ettiği otomobil, ev, ile iş yerinde incelemeler yaptı.

"ARAÇTAN İNELİ DAHA 10 DAKİKA OLMUŞTU"

Olaydan 10 dakika önce park ettiği aracına mermiler isabet eden Ozan Yılmaz, "Çocuklarla sahilde tur atalım diye geldik. Polis ekipleri abimi aramış araç onun üstüne olduğu için. Bizde geldik arabamıza mermi isabet etmiş. Aracıma üç mermi isabet etmiş. Arkada 2 çocuğum önde eşim oturuyordu. Araçtan ineli daha 10 dakika olmuştu" dedi.

"ALLAH KORUDU, VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Oturduğu evin penceresine mermi isabet eden Aygül Atayeva, "Bir anda çatışma oldu. Sonra eşim gelip camdan baktı 4 saniye bile olmadı kapının oraya gelene kadar evin içine kurşun girdi. Allah korudu verilmiş sadakamız varmış çok korktuk." dedi.

Öte yandan, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.