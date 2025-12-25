Haberler

Eyüpsultan'da otomobil alev alev yandı

Eyüpsultan'da, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken, sebebi üzerine inceleme başlatıldı.

EYÜPSULTAN'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Beylerbeyi Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Sürücü hemen aracı kenara çekerek kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm otomobili sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
