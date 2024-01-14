Eyüpsultan'da şehitler için dua edildi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru üzerine, Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazının ardından şehitler için dua edildi. Ayrıca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler ve tüm Türk askerleri için de dua edildi. Sabah namazına yoğun katılım gerçekleşti.
EYÜP Sultan Camii'nde, sabah namazının ardından şehitler için dua edildi.
Dün Diyanet İşleri Başkanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için ülkenin tüm camilerinde dua okunacağını duyurdu. Bu sabah, Eyüp Sultan Camii'nde de kılınan sabah namazın ardından şehitlere dua edildi, Kur'an-Kerim okundu Programda görev başında olan tüm Türk askeri için de dua edildi. Eyüp Sultan Camii'ndeki sabah namazına yoğun katılım olduğu görüldü.