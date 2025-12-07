Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

EYÜPSULTAN, TEM Otoyolu'nda etkili olan sağanağın ardından 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolda trafik bir süre aksadı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz yönde etkilerken, TEM Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç geçişleri bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.