Eyüpsultan'da otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Güncelleme:
Eyüpsultan'da, otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde seyreden otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman küçük çaplı patlamaların yaşandığı araçtaki yangın itfaiye görevlilerince söndürüldü.

Yanan otomobilde hasar oluşurken olay cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
