Eyüpsultan'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
D-100 kara yolu Eyüpsultan mevkisinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Eyüpsultan mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KBU 348 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür