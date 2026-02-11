Haberler

Eyülsultan'da kuyumcuya soygun girişimi: 1 yaralı

Eyülsultan'da kuyumcuya soygun girişimi: 1 yaralı
Güncelleme:
Eyüpsultan'da bir kuyumcuya silahlı soygun girişimi sırasında arbede çıktı. Saldırganların açtığı ateşle kuyumcu omzundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EYÜPSULTAN'da 4 saldırgandan 1'i arabada beklerken, 3'ü soygun için kuyumcuya girdi. Kuyumcuyla saldırganlar arasında arbede çıktı. Saldırganların kaçarken açtığı ateşte kuyumcu omzundan yaralandı. 4 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcunun önüne ciple gelen silahlı 4 şüpheliden biri araçta beklerken, 3 kişi hızla içeri girdi. Kuyumcu Mustafa K.'nin soygunu engellemek için kendini savunması üzerine arbede çıktı. Saldırganların kaçarken tabancayla ateş açması üzerine Mustafa K. omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'YARALININ BİLİNCİ YERİNDEYDİ'

Abdullah Aksoy, "Biz çalışıyorduk Bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda yandaki komşumuz olan kuyumcuya soygun için girmişler. Karşılık verince de ateş etmişler. Yaralanma olayı olmuş. Adamların arabayla kaçtığını gördüm. Koştuk yardım etmeye çalıştık ambulans çağırdık. Yaralının bilinci yerindeydi. Birisi arabaya binerken arkasından gördüm tanımıyorum kendisini. Araba hızlı şekilde gitti." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
