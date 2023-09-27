Eyüpsultan'da hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen kadını bıçakla tehdit eden sanığın yargılanması devam ediyor

Eyüpsultan'da hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen, daha önce birlikte yaşadığı kadını, evine girerek bıçakla tehdit eden sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya celse arası tahliye edilen sanık Ahmet Çelik ve müşteki Dilek Acu ile taraf avukatları katıldı.

Eyüpsultan'da hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen, daha önce birlikte yaşadığı kadını, evine girerek bıçakla tehdit eden sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya celse arası tahliye edilen sanık Ahmet Çelik ve müşteki Dilek Acu ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Acu, sanığın gece vakti evini, alkollü şekilde bastığını, kendisine küfür ve hakaret ettiğini söyledi. Sanığın, kendisini evinin önünde darbederek 10 metre sürüklediğini ve bıçakla öldürmek istediğini anlatan Acu, komşusunun son anda dışarı çıkmasıyla hayatının kurtulduğunu kaydetti.

Acu, adli süreçlerle ilgilendiği sırada işten kovulduğunu belirterek, "Ben şu an kadın sığınma evinde kalıyorum. Çocuğum yatılı okulda okuyor. O rahatlıkla evinde, mahallesinde yaşarken, istediğini yaparken ben neden darmadağınığım. Yaşadığım bu kabustan yoruldum. Umutlarım tükenmek üzere, yaşama sevincimi kaybetmek üzereyim. Yaşadığım bu ülkede devletimin artık bana sahip çıkmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Acu'nun avukatı Fulya Gökkaya, sanığın tutuklu yargılanmasını ve en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın tahliye olduktan sonra Acu'yu aradığını belirten Gökkaya, "Tutukluluk kararı verilmezse en azından elektronik kelepçe takılmasını talep ederiz." dedi.

Sanık Ahmet Çelik ise çocuğuna nafaka yatırmak için hesap numarası almak amacıyla müştekiyi aradığını savunarak, İstanbul'da kalmayacağını, memlekete gideceğini ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklanması ve elektronik kelepçe uygulanması yönündeki talebin reddine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet Çelik (43) ile müşteki Dilek Acu'nun (42) daha önce beraber yaşadıkları ve bir çocuklarının bulunduğu anlatılarak, çiftin 2022'de ayrılması üzerine aralarında husumet başladığı belirtiliyor.

Dilek Acu'ya karşı daha önceki eylemlerinden dolayı sanık hakkında soruşturmalar bulunduğu vurgulanan iddianamede, uzaklaştırma kararı verilen sanığın 5 Haziran'da Dilek Acu'nun ikametine giderek bıçakla tehditte bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanığın 12 Haziran'da uzaklaştırma kararı devam etmesine rağmen tekrar ikametine gittiği müştekiyi tehdit ettiği anlatılarak, geçmiş eylemleri de dikkate alındığında sanığın uzaklaştırma kararına rağmen müştekiyi güvenliğinden endişe duyacak şekilde takip edip huzursuzluk oluşturduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Ahmet Çelik'in "hakkında uzaklaştırma tedbiri bulunan ve ayrılık kararı verilen eşe karşı ısrarlı takip", "hakaret" ve "silahla tehdit" suçlarından 3,5 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.