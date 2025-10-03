Eyüpsultan'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Engin Çelik Tutuklandı

EYÜPSULTAN'da boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i öldürdükten sonra cesedini aracının bagajına koyan Engin Çelik, Sultangazi'de polisin 'Dur' ihtarına uymaması sonucunda yakalandı. Olayla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Engin Çelik'in ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Olay 6 Ocak günü Eyüpsultan'da meydana geldi. Engin Çelik ile boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Çelik, adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Daha sonra aynı araca binen Ayşe ve Engin Çelik, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin Çelik, araçtaki silahı ile Ayşe Çelik'e defalarca ateş etti. Aracın arka koltuğunda vurularak hayatını kaybeden Ayşe Çelik'in cesedinden kurtulmak isteyen Engin Çelik, kadının cansız bedenini aracın bagajına koydu. Bu şekilde Sultangazi'ye kadar aracı kullanan Engin Çelik, polis ekibinin 'Dur' ihtarına uymadı. Bir süre kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan Engin Çelik, aracın bagajında Ayşe Çelik'in cesedinin bulunması üzerine gözaltına alındı. Engin Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

'HATIRLAMADIĞIM SAYIDA ATEŞ ETTİM'

Şüpheli Engin Çelik'in iddianamede yer alan ifadesinde, "Yaklaşık 3 ay önce eşim Ayşe Çelik, kızımla birlikte Sultangazi'deki ikamet adresimizden ayrılarak evi terk etti. Alkol kullanırım. AMATEM'de alkolü bırakmak için tedavi dahi gördüm. Eşim, 6 Ocak tarihinde bana mesaj atarak T.C. kimlik numaramı istedi ve Küçükköy Adliyesi'ne gelmemi söyledi. İsteği üzerine buraya gittiğimde, elinde boşanma kağıdıyla bekliyordu. Benden anlaşmalı şekilde boşanmak istedi. Ben de kendisine, barışma ihtimaline binaen kağıdı imzalamak istemediğimi söyledim. Fakat daha sonra ısrarlarına dayanamayıp kağıdı imzaladım. O da adliyeye götürüp verdi. Kendisini otogara bırakmamı, fakat daha önce evdeki eşyalarının bir kısmını almak istediğini söyledi. Annem ve babamın evimizde olduğunu öğrenince bu isteğinden vazgeçti. Alibeyköy Otogarı'na gitmek üzere beraber araca bindik. Kendisi aracın arka koltuğuna oturdu. Boşanmamak için eşimi ikna etmeye çalıştım, fakat bana 'Peşimi bırak, seni mahvedeceğim' dedi. Otogara yakın bir yerde aracın torpidosunda bulunan silah ile arka koltukta bulunan eşime hatırlamadığım sayıda ateş ettim. Silahı tanımadığım birinden 20 bin TL karşılığında satın almıştım. Normalde silah evde duruyordu. Fakat Balıkesir'de yaşayan annem ve babamın geleceğini öğrenince, görüp korkmamaları için 3-4 gün önce evden alarak aracın torpidosuna koymuştum" dediği öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Dosyadaki tüm delilleri, şüphelinin beyanlarını ve tanık ifadelerini inceleyen cumhuriyet savcısı, şüpheli Engin Çelik'in 'Eşe karşı kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarını işlediğine kanaat getirdi. Şüpheli Çelik'in ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 4 yıl hapis ile cezalandırılması talep edildi.