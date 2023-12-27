Eyüpsultan'da Asayiş Denetimi: Kanlı Silah Bulundu, Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı

EYÜPSULTAN'da polis, çok sayıda ekibin katılımı ile asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında ekipleri gören bir araç sürücüsünün attığı değerlendirilen kanlı silah bulundu. Denetimde alkollü yakalanan sürücü ekiplere tepki gösterince gözaltına alındı. Üzerinde narkotik madde bulunan kişi ise kelepçelenerek emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katılımıyla Eyüpsultan'da geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirildi. Göktürk-Kemerburgaz bölgesinde 11 noktada; 50 polis memuru, 9 motosiklet ve 14 araç ile yapılan geniş kapsamlı denetimde, 540 kişi Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Denetim sırasında 196 araç ve 57 motosiklet polis ekipleri tarafından durdurularak arandı.

DENETİM NOKTASINDA ARAÇTAN ATILAN KANLI SİLAH BULUNDU

Kemerburgaz'da bir üniversitenin kampüs girişine yakın noktada denetim yapan ekipler, denetim noktasına gelmeden önce bir araçtan atıldığı değerlendirilen kanlı silah buldu. Bunun üzerine adrese istenen olay yeri inceleme ekipleri, silah üzerinde inceleme yaptı. Silah incelenmek üzere emniyete götürüldü. Plakası belirlendiği öğrenilen araç polis ekiplerince aranıyor. Denetimde üzerinde 3,25 gram narkotik madde bulunan 1 kişi ise kelepçelenerek gözaltına alındı.

CEZAYA İTİRAZ EDEN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Denetime takılan ve alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü ise yazılan cezaya tepki gösterdi. 1.17 promil alkollü çıkan sürücü, ekiplere zorluk çıkarınca gözaltına alındı. Emniyete götürülürken sürücüyü sakinleştirmeye çalışan polis, "İşlem yapılıyor neden bağırıyorsun" dedi. Bunun üzerine sürücü, "İtiraz etmiyorum ben. Diyorum ki buradan 10 tane araç geldi, geçti. Bir tanesini durdurup da uygulama yapmadılar" şeklinde kendini savundu. Sürücü ekip otosu ile götürüldü. Denetimler sırasında 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, araçları ise çekici tarafından kaldırıldı.

Ayrıca kontrol edilen bir araçta bulunan, 1 kutu elektronik sigara ve 2 kutu nargile tütününe el konuldu.