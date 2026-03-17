Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı / Ek bilgi

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda kontrolünü kaybeden alkollü sürücünün otomobili önce üç araca, ardından bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.10 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan 5.Levent Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur S.(34) idaresindeki 34 MJB 892 plakalı otomobil önce 52 ADM 554, 34 KNT 472 ve 34 LAB 594 plakalı araçlara, ardından 34 HUT 946 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kazada yaralandığı tespit edilen Mehmet Y. ise ambulansla Sultangazi Haseki Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde, kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan suç kaydı olduğu belirlenen 34 MJB 892 plakalı otomobilin sürücüsü Uğur S. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
