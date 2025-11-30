Haberler

Eyüpsultan Camisi'nde Gazze için Dua Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Eyüpsultan Camisi'nde, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler anısına dua programı gerçekleştirildi. Etkinlikte çok sayıda veli, öğrenci ve ilçe sakini bir araya geldi.

Eyüpsultan Camisi'nde Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için dua programı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, "Veli-Öğrenci El Ele, Gazze İçin Eyüpsultan Camisi'ne" çağrısıyla sabahın erken saatlerinde camide buluştu.

Programda sabah namazının ardından Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edildi.

Etkinliğe çok sayıda veli, öğrenci ve ilçe sakini katıldı.

Organizasyona İHH İnsani Yardım Vakfı, Ensar Vakfı Eyüpsultan Şubesi, Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Yeşilay, TÜGVA, Genç Hayrat ve Temsil-Der gibi sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
