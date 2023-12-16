Eyüpsultan Belediyesi Prof. Dr. Halil İnalcık'ı anma paneli düzenledi

Eyüpsultan Belediyesi, tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın anısına bir panel düzenledi. Panelde, İlber Ortaylı, Feridun M. Emecan, Mehmet İşpirli ve Haşim Şahin konuşmacı olarak yer aldı.

Eyüpsultan Belediyesi"Hocaların Hocası" ve "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık ile ilgili "30. Yılında Halil İnalcık ve Eyüpsultan" isimli bir panel düzenledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın katılımıyla gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Feridun M. Emecan, Prof. Dr. Mehmet İşpirli ve Prof. Dr. Haşim Şahin konuşmacı olarak yer aldı.

Belediye ve paydaşları 1993'te gerçekleştirdikleri Eyüpsultan Toplantısı'nda Büyük Eyüpsultan Projesi'ni başlattı ve projenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Halil İnalcık üstlendi. Proje kapsamında 30 yıldır yürüyüşüne devam eden Eyüpsultan Belediyesi, o günden bu güne bine yakın konuşmacının katıldığı, 12 bin sayfa müktesebat ve binlerce görsel dokümanın oluşturulduğu 15 sempozyum düzenledi.

Osmanlı tarihi alanında eserleriyle hem Türkiye'de hem dünyada akla ilk gelen isimlerden olan ve ömrüne 25'den fazla kitap, 300'ü aşkın makale sığdıran Prof. Dr. Halil İnalcık'ın konuşulduğu panel, Eyüpsultan Müftülük Seminer Salonu'nda yapıldı.

"Burası canlı tarihin anlatıldığı bir yer"

Başkan Deniz Köken panelde, 30 yılda yapılanların hiçbirinin boşa gitmediğini belirterek, "Bu sürede yapılan 15 sempozyum, binlerce eser bugün sizlerle buluşuyor. Tarihin iki tane boyutu var der tarihçiler. Birincisi tarihi yapar, diğerleri de yazar. Biz yapanlarla yazanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Biz tarihi yazanların üzerinden öğreniyoruz." dedi.

Tarih ile tarihçilik ilminin ne kadar önemli olduğunu yaşarken daha da iyi öğrendiğini söyleyen Köken, şöyle devam etti:

"Kıymetli üstatları her fırsatta, her ortamda sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız sempozyumlara, panellere ailenizi de getirmenizde fayda var. Burası canlı tarihin anlatıldığı bir yer. Biz tarihi bugüne, bu döneme en iyi şekilde aktaran hocalarla sizleri buluşturuyoruz. 30 yıl önce Eyüpsultan'ın tarihini araştırmakla ilgili kürsünün ilk kurulduğu dönemden bu günlere çok büyük eserlerin gelmesinde katkısı olan merhum Halil İnalcık hocama Allah'tan rahmet diliyorum."

"Öğrenmesinin sonu yoktu"

Panelde "Anıların İzinde: İnalcık ve Osmanlı Tarihçiliği" başlıklı konuşma yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Halil İnancık'ı anlatmanın çok zor bir iş olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitim camiasında resmen, mühürlü olarak, benim kadar uzun zaman onun talebesi olan kimse yok. Ben üniversitede tarih bölümüne gitmedim, mülkiyeye gittim. Halil İnalcık hoca orada idare tarihi okutuyordu. Sadece Halil İnalcık hocanın talebesi olmak için oraya gittim. Halil Bey'in çok doğru bir tezinde ben de hemfikirdim. Tarihi master, yüksek lisans seviyesinde diploma veren bir kurum haline getirmek. Tarih hocası doğru dürüst eğitim seminerlerinde yetişir. Geçmişte eğitim bölümleri ortaokul, lise hocası yetiştiren bölümler daha iyi öğretmen yetiştirirdi. Eğitim ayrı bir şeydir, illa tarih bölümünden çıkmaz. Halil hocanın üzerinde durduğu, başardığı konu budur."

Ortaylı, İnalcık'ın hayatının çok hazin olduğuna dikkati çekerek, "Halil Bey ortaokulu Sivas'ta burslu okudu, liseyi Balıkesir'de. Edebiyat hocası Abdülbaki Gölpınarlı vardı, fizik hocası Nusret Kürkçüoğlu, böyle insanlar sayesinde sıyrılmış." diye konuştu.

"Helalleşirken bile ders aldık"

Ankara bozkırında iki yabancı dili çok iyi öğrendiğine de değinen Ortaylı, şunları anlattı:

"Oturuyor bozkırda Fransızca öğreniyor, Almanca öğreniyor, Farsça öğreniyor. 50 yaşına kadar ne İran'a gitmiş ne Fransa'ya gitmiş ne Almanya'yı görmüş. 40 küsur yaşında İngiltere ve ABD'ye gitti. İngilizcesi de öyledir, öğrenmesinin sonu yoktu. 1972'de Amerika'ya göç etti. Titiz bir adamdı. Bilmediği şeyleri mutlaka tetkik ettirirdi. Çok istisnai bir hocaydı. Helalleşmeye gittiğim zaman bile Edirne ve Evrenos Gazi'nin anlamını öğretti bize. Helalleşirken bile ders aldık."

Panelde ayrıca Prof. Dr. Feridun M. Emecan "Halil İnancık ve Osmanlı Kuruluş Tartışmaları", Prof. Dr. Mehmet İşpirli "Halil İnancık'ın Osmanlı Müessese Tarihçiliğindeki Yeri", Prof. Dr. Haşim Şahin ise "Halil İnancık ve Osmanlı Sufileri" konularında konuştu.