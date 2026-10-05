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Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen dahil 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi
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Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Başkan Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler hakkında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla işlem yapılırken savcılık süreci sürüyor.

EYÜPSULTAN Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında, 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, 28 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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