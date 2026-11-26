Eyüpsultan Alibeyköy'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Alibeyköy'de 17 Kasım'da silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli ile hayatını kaybeden kişi arasında alacak verecek meselesinden husumet bulunduğu belirlendi.
Eyüpsultan'da, 1 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 17 Kasım'da Alibeyköy'de meydana gelen ve F.Y'nin (39) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan H.F.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, adliyeye sevk edildi.
Alibeyköy'de F.Y'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli H.F'yi silahıyla birlikte yakalamıştı.
Şüpheli ile F.Y. arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu ve olay öncesinde ikili arasında tartışma yaşandığı belirlenmişti.