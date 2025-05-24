Eynesil'de Bisikletle Yolun Karşısına Geçen Çocuğa Kamyonet Çarptı

Eynesil'de Bisikletle Yolun Karşısına Geçen Çocuğa Kamyonet Çarptı
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Giresun'un Eynesil ilçesinde bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Eymen Kabakulak, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde bisikletle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Eymen Kabakulak (8), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun ilçe merkezindeki kavşağında meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne gitmekte olan S.Y. yönetimindeki 61 AFE 545 plakalı kamyonet, annesiyle katıldığı düğün töreni sonrası eve dönüş yolunda bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Eymen Kabakulak'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 2'nci sınıf öğrencisi Kabakulak, Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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