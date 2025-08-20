Eymir Gölü'ndeki Yangın Havai Fişek Sebebiyle Çıktı

Eymir Gölü'ndeki Yangın Havai Fişek Sebebiyle Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği, Eymir Gölü çevresinde çıkan yangının havai fişek kullanımından kaynaklandığını açıkladı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

ANKARA Valiliği, dün gece Eymir Gölü yakınlarında çıkan yangının, ilk belirlemelere göre havai fişek kullanımı nedeniyle meydana geldiğini ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

2 aylık evlilik acı sonla bitti! Koca mezarda karısı hapiste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

İlk 11'de sahaya çıkan Arda'ya büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.