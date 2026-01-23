Haberler

Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi, yerel tarımın durumu ve gelecekteki projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kooperatif Başkanı Hakkı Uysal, tarımsal üretimin desteklenmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde faaliyet gösteren 718 Sayılı Evreşe Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kooperatifin mevcut çalışmaları ile bölge tarımının durumu, çiftçilerin ihtiyaçları, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kooperatifin başkanı da olan Evreşe Belde Belediye Başkanı Hakkı Uysal, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Evreşe'miz için çalışmaya, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
