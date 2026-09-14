Evrensel, Af Örgütü, Barış Akademisyenleri ve MLSA hesaplarına erişim engeli

(ANKARA) - LGBTİ+ hesaplarının ardından Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabına erişim engellendi.

13 Eylül'de Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla "müstehcenlik" gerekçesiyle 40'tan fazla X hesabına erişim engellenirken, bugün de aralarında Evrensel Gazetesi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) hesaplarının da bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabına erişim engellendi.

Kaynak: ANKA