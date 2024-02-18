Evliya Çelebi'nin İzinde İran Semineri Düzenlendi

İran'da, Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), çalışmalarını Tahran'da sürdüren Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Alanoğlu'nun sunumuyla " Evliya Çelebi'nin İzinde İran" semineri düzenledi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'ın yanı sıra İranlı öğrenci ve ilgililer ile Türk vatandaşların katıldığı seminerde, Evliya Çelebi'nin hayatı ile "Seyahatname" kitabında anlattığı İran şehirleri hakkında sunum yapıldı.

Programa katılan Büyükelçi Kırlangıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir faaliyet için YEE'de bulunduklarını belirterek, "Evliya Çelebi'yi anlamaya çalıştık. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Evliya Çelebi'nin, Osmanlı coğrafyası ve onun dışında kalan bazı bölgeleri gezmiş önemli bir seyyah olduğunu söyleyen Kırlangıç, "Dünya çapında bir şahsiyet. İran'ın bazı şehirlerini, özellikle batı ve kuzey kısımlarını gezmiş. Bu program, Yunus Emre faaliyetleri içerisinde önemli bir sayfa olacak, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kırlangıç, programa katkıda bulunan yetkililere teşekkür ederek, "Evliya Çelebi'nin İran'daki izlenimlerini, onun metninden hareketle güzide bir toplulukla beraber okuyup anlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Semineri sunan Murat Alanoğlu da Evliya Çelebi'nin Türk kültürünün en büyük hazinelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Evliya Çelebi'yi özellikle İranlı öğrencilerin ve İranlı araştırmacıların takip etmesi, ilgilenmesi için Yunus Emre Enstitüsü'nde 6 ay sürecek bir program hazırladık." dedi.

Aylık olarak düzenli okumalarla Evliya Çelebi'nin adım adım hangi şehirleri gezdiği, neleri anlattığını katılımcılarla anlamaya çalışıp yorumlayacaklarını aktaran Alanoğlu, şöyle konuştu:

"Seminer serisi diyebileceğimiz bu program sonucunda Evliya Çelebi'nin, yani bir Osmanlı aydınının zihninde İran dünyasının nasıl olduğu, nasıl şekillendiği ve İran'ın kültür yapısını anlamış olacağız. Dinleyiciler için faydalı bir program olacağını düşünüyorum."