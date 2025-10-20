Haberler

Evlilik Dışı Doğan Bebeğini Çöpe Attığı İddia Edilen Kadın Tutuklandı

Samsun'da evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya getirdiği bebeğini ölü halde çöpe attığı iddia edilen 41 yaşındaki kadın tutuklandı. Sağlık görevlilerinin ihbarı sonrası başlatılan incelemede, H.C. ifadesinde bebeğin canlı doğduğunu ancak aile baskısından dolayı bebeği çöpe atması gerektiğini söyledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 çocuk annesi H.C'nin (41), rahatsızlandığını belirterek başvurduğu Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan muayenede, kısa süre önce doğum yaptığı belirlendi.

Durumundan şüphelenen sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

İfadesine başvurulan H.C, polis ekibine verdiği ilk ifadesinde, evlilik dışı ilişki yaşadığını, iki hafta önce evinde doğum yaptığını, bebeğin ölü doğduğunu ve 11 Ekim'de bebeği evin yanındaki çöp kutusuna attığını belirtti.

Bunun üzerine gözaltına alınan H.C, 16 Ekim'de ikinci ifadesinde, bebeğin canlı doğduğunu, aile baskısından çekindiği için bebeği çarşafa sararak banyoya bıraktığını, bir süre sonra uyuya kaldığını, uyandığında ise bebeğin öldüğünü, ardından cesedi 11 Ekim'de çöpe attığını söyledi.

H.C'nin belirttiği çöp kutusu ve çöp istasyonunda 6 gün arama yapan polis ekipleri, bebeğin cesedine ulaşamadı.

Hastanede tedavisi tamamlanan H.C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

