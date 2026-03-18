Bir ay önce evlenen Emirhan, feci kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'de kullandığı motosikletinin hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpan 20 yaşındaki Emirhan Kızıltaş, yaşamını yitirdi. Kızıltaş'ın 1 aylık evli olduğu öğrenildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kartopu Caddesi üzerinde seyreden Emirhan Kızıltaş idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

KURTARILAMADI

Kazanın ardından devrilen motosikletten savrulan Kızıltaş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kızıltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Öte yandan yaşamını yitiren Emirhan Kızıltaş'ın 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
