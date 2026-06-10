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Evliliklerindeki uyum üniversitede bölüm birinciliği ve ikinciliği getirdi

Evliliklerindeki uyum üniversitede bölüm birinciliği ve ikinciliği getirdi
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eşiyle birlikte okuyan Gülcan ve İbrahim Çarkgil çifti, bölümü birinci ve ikinci olarak tamamlayarak mezun oldu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olan Gülcan ve İbrahim Çarkgil çifti, bölümü dereceyle tamamladı.

Çarkgil çifti, 2022'de girdikleri sınavda aldıkları puanlarla AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümüne yerleşti.

Evliliklerindeki uyumu eğitim hayatlarına da yansıtan çift, bu süreçte birbirlerine hep destek verdi.

Çift, bölümü birinci ve ikinci tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı.

"Eşim çok çalışkan olduğu için not konusunda bana destek verdi"

Bölüm birincisi 36 yaşındaki Gülcan Çarkgil, AA muhabirine, bir bankada çalıştığını, üniversiteyi kazanınca istifa ettiğini söyledi.

Eşiyle güzel ve heyecanlı bir yolculuğa çıktıklarını anlatan Çarkgil, "Eşim bana sadece hayat arkadaşı olmadı. Sınıf arkadaşım, kankam, not paylaşabildiğim biri oldu." dedi.

Çarkgil, okul hayatının kendisi için çok eğlenceli geçtiğini dile getirerek "Birlikte daha düzenli çalıştık. Sorumluluğumuz daha yüksekmiş gibi hissettik. Düzenli not tuttuk. Eşim çok çalışkan olduğu için not konusunda bana destek verdi." diye konuştu.

Arkadaşlarımızdan ayrılacakları için üzgün olduklarını belirten Gülcan Çarkgil, "Aramızda yaş farkı olmasına rağmen hepsini çok seviyoruz. Hepsiyle çok güzel dostluklar kurduk. Biraz burukluk var." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir tecrübe oldu"

Bölümü ikincilikle tamamlayan 51 yaşındaki emekli İbrahim Çarkgil de daha önce açık öğretimden kamu yönetimi bölümünü bitirdiğini dile getirdi.

Eşiyle sınıf arkadaşı olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Çarkgil, "Çok güzel bir tecrübe oldu. Bu yaşta okumamız gerekiyormuş. Sınıftaki arkadaşlarla çok güzel anılarımız oldu." dedi.

Çarkgil, 4 yılda 40'tan fazla proje yaptıklarını anlatarak "Belgesel, kısa film, reklam ve kamu spotu gibi senaryo deneyimlerimiz oldu. Okulda bunu başta fark etmek zor ama finale geldiğimizde anlıyoruz. Dolu dolu yaşamışız." diye konuştu.

İbrahim Çarkgil, eşiyle okulda güzel anılar biriktirdiklerini ifade ederek "Evli çiftlerin vakitleri varsa emekli olduktan sonra yeniden üniversite deneyimi yaşamaları, anılarını tazelemek açısından hayatın şifrelerinden biri." değerlendirmesini yaptı.

Çarkgil, birilerine örnek olabilmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
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