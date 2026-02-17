Haberler

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler "Aile Buluşması" programında bir araya geldi

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında düzenlenen programda çiftlere evlilikte iletişim, anlayış ve dayanışma gibi konularda eğitim verildi. Uzmanların rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, örnek bir çift de deneyimlerini paylaştı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler için "Aile Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, uzmanlar tarafından, çiftlere evlilikte iletişim, karşılıklı anlayış ve aile içi dayanışma gibi konularda eğitim verildi.

Evlilik sürecinde karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çözüm yollarının ele alındığı programda, çiftlere güçlü bir aile yapısının inşasında ortak değerler ve sağlıklı diyalogun rolü anlatıldı.

Program kapsamında düzenlenen "Rol Model Aile Söyleşisi" bölümünde ise yarım asrı geride bırakan örnek bir çift, uzun yıllara dayanan birliktelik deneyimlerini paylaştı.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir ile Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

