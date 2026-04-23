Haberler

Bucak'ta evleneceği kadını teslim etmezseniz saldırı yapacağını söyleyen şahıs gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde, sanal medyada yaptığı paylaşımda evleneceği kadının teslim edilmemesi durumunda saldırı yapacağını söyleyen H.E. jandarma tarafından gözaltına alındı ve daha sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Bucak'ta yaşayan H.E., sanal medya hesabından paylaştığı videoda, evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmesini, aksi halde büyük bir saldırı yapacağı tehdidinde bulundu. Paylaştığı videoda, "Sizi son uyarışım. Bir daha uyarmıyorum. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Evleneceğim kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak. Ne jandarma ne polis dinlerim" sözlerini kullanan H.E.'nin yakalanması için jandarma harekete geçti. H.E. dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.E., nöbetçi hakimlik tarafından ev hapsi kararıyla bırakıldı. Diğer yandan H.E.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor talep edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

