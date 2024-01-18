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VAN'da çocukları dağa kaçırılan aileler umutlarını koruyor

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Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Aileler, çocuklarının geri gelmesi için umutlarının her geçen gün arttığını belirterek, devletin gücüyle evlatlarına kavuşacaklarını ifade etti.

VAN'da çocukları dağa kaçırılan aileler, bu hafta da bir araya gelerek Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüyüp, slogan attı. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, geçen hafta da 2 kişinin daha dağdan geldiğini, umutlarının her gün arttığını belirterek, "Gittikçe umudumuz artıyor. Geçen haftada 2 evladımız geldi. 49 evladımızı kazandık. Her gün bizim umudumuz artıyor. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle biz hepimizle evlatlarımıza kavuşacağız. Biz kandili yerle bir edeceğiz" diye konuştu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle DEM Parti binasının önüne yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş sırasında aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. DEM Parti İl Başkanlığı binası önüne gelen ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı.

Evlat nöbetine 2012 yılında 13 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, geçen hafta 2 kişinin daha evladına kavuştuğunu belirterek umutlarının her geçen gün arttığını söyledi. Sancar, "Geçen haftada 2 evladımız geldi. 49 evladımızı kazandık. Her gün bizim umudumuz artıyor. Allah'ın izni devletimizin gücüyle biz hepimizde evlatlarımıza kavuşacağız. Biz Kandil'i yerle bir edeceğiz. Bu al bayrağı Kandil'de dikeceğiz. Bizimki evlat mücadelesidir. Evladın tarifi yoktur. Biz siyaset için, koltuk için burada değiliz. Biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı HDP'den PKK'dan istiyoruz. Biz evlatlarımız için buradayız" dedi.

Her hafta umutla geldiklerini anlatan Sancar, "O silah onların çocuklarına layıktır. Bizim çocuklarımızın elinden kalem alıp silah veriyorlar. Bizim çocuklarımızın hayatını kararttılar. Bütün zulmü Kürtlere yapıyorlar. Her gün şehit veriyoruz. Artık içimiz kan ağlıyor. Bizim çocuklarımızı, kardeşi kardeşe öldürtüyorlar. Şeyma kızım eğer anneni görüyorsan, duyuyorsan yıllardır senin peşindeyim. Senin peşini bırakmıyorum. Gel devlet güçlerine teslim ol kızım. Geçen haftada 2 çocuk geldi. Ailelerine kavuştular. Bu zalimlere neden inanıyorsun. O katil kıyafetlerini onların yüzüne fırlat kızım. Bütün dağdaki çocuklara çağrımdır, gelsinler devlet güçlerine teslim olsunlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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