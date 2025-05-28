Evlat Nöbeti Tutmaya Devam Eden Aile Sayısı 383'e Yükseldi

Evlat Nöbeti Tutmaya Devam Eden Aile Sayısı 383'e Yükseldi
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Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, dağa kaçırılan çocukları için 383 sayısına ulaştı. Eylem, 2019 yılında başlamış olup, 61 aile çocuklarına kavuştu.

DİYARBAKIR'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğulları Yavuz Korkmaz için Şanlıurfa'dan gelen Hüseyin ve Güler Korkmaz çiftinin katılımıyla birlikte 383'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 2 bin 95 gündür sürdürülen eylemde, bugüne kadar 61 aile çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetindeki aile sayısı, İstanbul'dayken 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğulları Yavuz Korkmaz için Şanlıurfa'dan gelen Hüseyin ve Güler Korkmaz çiftinin katılımıyla 383'e yükseldi.

'2 BAYRAMI BİR ARADA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Oğlu Yavuz Korkmaz'ın 2014 yılından bu yana kayıp olduğunu belirten Hüseyin Korkmaz, "Önümüzdeki günler bayramdır, 2 bayramı bir arada yaşamak istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlumuzu istiyoruz. 2014'te İstanbul'da Bağcılar ilçesinde çalışmaya gitmişti. Bir ara kayboldu, o zaman 16 yaşındaydı. O tarihten beri hiçbir haber alamadık. 2016 yılında dağa gittiğini öğrendik. Temas kurmaya çalıştık ama hiçbir şey elde edemedik. Ben Kobani'ye, Kandil'e, Kuzey Irak'a gittim. Hiçbir haber alamadık. Nereye gittiğini bilmiyorduk, biz HDP il başkanlığına geldik, onlarla yaptığımız görüşmede bize dediler ki 'Oğlunuz dağa gitmiş.' Artık dayanacak gücümüz yok, annesinin halini görüyorsunuz. Oğlumuzun gelmesini istiyoruz. Yeni süreç inşallah iyi gider, memnunuz. İnşallah bir şeyler olur, herkes evine gelir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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