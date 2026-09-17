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Evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı; o anlar kamerada

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Evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı; o anlar kamerada
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İZMİR’in Karabağlar ilçesinde, fırın işçisi Umut Sunal'ın (26) evinin önüne park ettiği motosikleti, 2 kişi tarafından çalındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, fırın işçisi Umut Sunal'ın (26) evinin önüne park ettiği motosikleti, 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 4101 Sokak'ta meydana geldi. Gece bir fırında işçi olarak çalışan Umut Sunal, sabah iş dönüşü motosikletini evin önüne park etti. Sunal, akşam tekrar işe gitmek için sokağa çıktığında motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Sunal, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, motosikletin 2 kişi tarafından itilerek götürüldüğünü gördü. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetin ardından çalışma başlattı. Görüntülerden eşkalleri belirlenen şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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