Evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesi çalındı

HATAY'da yürüme engelli Süleyman Onat'ın (43) akülü tekerlekli sandalyesi, evinin önünden çalındı. O anlar kameraya yansırken, Onat, "İhtiyacı mı var, vicdansızın" dedi.

Olay, 21 Ocak'ta İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Alparslan Koca Caddesi'nde meydana geldi. Yürüme engelli Süleyman Onat'ın evin önündeki kaldırıma bıraktığı akülü tekerlekli sandalye, gece saatlerinde çalındı. Onat, durumu polise bildirdi. Süleyman Onat, "Bana bu aracı belediye başkanı vermişti. Benim akülü sandalyem olmazsa eve hapis durumdayım. Bir yere gidemem, sürünerek gitmek zorunda kalacağım. Benim gibi birinin aracını çalarak çok ayıp etti. İhtiyacı mı var, vicdansızın" dedi.

'BUNUN ADI VİCDANSIZLIK'

Onat'ın komşusu Şerif Batıhan da "Ayaklarını kullanamıyor, akülü sandalye ile hareket edebiliyor. Biz de binerken ya da inerken yardımcı oluyoruz. Olayı duyar duymaz kamera kayıtlarına baktık. Biri geliyor önce yanında geçiyor sonra tekrar dönüp, geliyor. Yola indirmeye çalışıyor. Hatta yoldan geçen biri de indiremiyor diye yardımcı oluyor. Binip, gidiyor. Bunun adına vicdansızlık diyorum. Bu kardeşimizi, bu halde bırakması insanlığa yaraşır bir şey değil" diye konuştu.

Öte yandan hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.