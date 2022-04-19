Evinin önünde çay içen kadını vuran şüpheli tutuklandı

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (DHA) - GAZİANTEP'te çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ü (42) vurup ölümüne neden olan Mehmet Özçelik, tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde, pazar gecesi sokakta kavga çıktı. Kavga sırasında Mehmet Özçelik'in ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlardan biri, sokaktaki evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ün başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Küçük'ü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Özçelik, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.