Evinin bahçesine gelen kirpiyi eliyle besliyor
Güncel Haberler
Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan Necati Yıldız (38), her gece evinin bahçesine gelen kirpiyi eliyle besliyor.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan Necati Yıldız (38), her gece evinin bahçesine gelen kirpiyi eliyle besliyor.
Ağın Kaymakamlığında çalışan 3 çocuk babası Yıldız, yaklaşık bir ay önce bahçesinde gördüğü kirpiye ceviz ve su verdi.
Yıldız, o günden sonra her gün bahçesine gelen kirpiye "Çıtır" ismini verdi.
Bahçesine misafir olan kirpiyi beslemeye devam eden Yıldız, o anları cep telefonu kamerasına da kaydetti.
Yıldız, AA muhabirine, hayvanları sevdiğini belirterek, bahçesine gelen kirpiyi de keyifle beslediğini söyledi.
Kirpinin her gece aynı saatte gelmesinden dolayı o saatlerde hep bahçede beklediğini anlatan Yıldız, "Her akşam onu bekliyorum. Geldiği zaman elimdeki cevizleri veriyorum, yiyor. Sonra su veriyorum. Biraz oyalandıktan sonra gidiyor." dedi.