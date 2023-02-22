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Fenomen davulcu Handevi Gündoğan, evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu

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Davul çalarken çekilen videolarıyla fenomen olan 46 yaşındaki Handevi Gündoğan'ın yalnız yaşadığı müstakil evin bahçesinde yanmış cansız bedeni bulundu. En son gece yarısından sonra evinin önünde yaktığı ateşin başında ısınırken görülen Gündoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan sosyal medyada fenomeni Handevi Gündoğan'ı komşuları, bu sabah yalnız yaşadığı müstakil evinin bahçesinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gündoğan'ın vücudunun tamamen yandığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

EN SON ATEŞ BAŞINDA GÖRÜLDÜ

Handevi Gündoğan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Son olarak saat 02.30 sıralarında evinin önüne yaktığı ateşin başında ısınırken görülen Handevi Gündoğan'ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen Gündoğan'ın akrabası Neşet Andariman, "Kimseye zararı olmayan çok iyi biriydi. Mahallede sevmeyen yoktu. Biz sabaha karşı ölüm haberini aldık. Cesedi yanık şekilde bahçedeydi" dedi.

Fenomen davulcu Handevi Gündoğan, evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu

Fenomen davulcu Handevi Gündoğan, evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu

Fenomen davulcu Handevi Gündoğan, evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kepez 3. Sayfa Magazin Güncel Haberler

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