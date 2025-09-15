Şehitler Fotoğraf Köşesi Açıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir vatandaşın evinin bahçesinin duvarına yaptırdığı "Türkiye - Azerbaycan Şehitleri Fotoğraf Köşesi" düzenlenen programla açıldı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde Burak Tunçkol'a ait evde gerçekleştirilen program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bütöv Azerbaycan Birliği ve Ebülfez Elçibey Vakfı Başkanı Agil Sametbeyli programda yaptığı konuşmada Türkiye - Azerbaycan kardeşliğine yönelik çalışmalar yürütmesinden dolayı Tunçkol'a teşekkür etti.

Her iki ülkede de vatan toprakları savunmasında canlarını feda etmekten kaçınmayan şehitleri rahmetle yad ettiklerini ifade eden Sametbeyli, herkesin şehit ve gazilere minnet borcu olduğunu belirtti.

Tunçkol da şehitlerin hiçbir zaman unutulmadığını dile getirerek, şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olduğunu söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini pekiştirmeye, geliştirmeye ve dünyaya duyurmaya yönelik birçok çalışma yaptığını anlatan Tunçkol, "Türkiye ve Azerbaycan Şehitler Köşesi'nin yapılma amacı hem Türkiye'deki şehitlerimizi unutmamak hem kardeş ülkemiz Azerbaycan'daki şehitlerin Türkiye'de bilinmesini sağlamak. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Şehitler ölmez vatan bölünmez." diye konuştu.

Törende, Azerbaycan'dan gelen şehit aileleri, Ergene Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Erden ile Lüleburgaz Şehit Aileleri Derneği Başkanı Süleyman Sevinç de konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından 420 şehit fotoğrafının yer aldığı köşenin açılışı yapıldı.

Törene, Türkiye ve Azerbaycan'dan şehit yakınları katıldı.