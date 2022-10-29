Tek yaşayan kadın, evinde başına sert cisimle vurulup bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tek başına oturan Nurhan İlhan, evinin avlusunda başına sert bir cisim vurulmuş ve vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürülmüş olarak bulundu. İlhan'ın boynundaki altınlarının da kayıp olduğu öğrenildi.

Dün saat 16.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi'nde tek başına yaşayan Nurhan İlhan, evinin avlusunda, kendisini görmeye gelen komşuları tarafından kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

BAŞINA VURUP BIÇAKLAMIŞLAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Nurhan İlhan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

ALTINLARI KAYIP

İddiaya göre Nurhan İlhan'ın boynundaki altınlarının da kayıp olduğu öğrenildi. Güvenlik güçlerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.