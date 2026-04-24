Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede öldü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde komşularını elindeki bıçakla rahatsız edip, evini ateşe verdiği suçlamasıyla gözaltına alınan, tutulduğu nezarethanede iddiaya göre rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Barbaros Güleryüz (69), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Özyurt Mahallesi Şehit Ekrem Kaygısız Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Barbaros Güleryüz, bir süre apartmanda yarı çıplak vaziyette, elinde bıçakla gezip, daire sakinlerini rahatsız etti. Ardından oturduğu daireye geçen Güleryüz, evi ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü. Güleryüz, olayın ardından kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Güleryüz, iddiaya göre bu sabah tutulduğu nezarethanede rahatsızlandı. Güleryüz'e ilk müdahaleyi polisler yaptı. Çağırılan sağlık ekibinin müdahale ettiği Güleryüz kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendirilen Barbaros Güleryüz'ün kesim ölüm nedeninin tespiti İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği bildirildi.

